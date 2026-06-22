La chambre d’agriculture de la Meuse multiprimée

«Un projet un peu fou». Voilà comment Louise Dubaux, la responsable du service communication de la chambre d’agriculture Meuse définit l’aventure collective portée en partenariat avec la MJC Contre-Courant de Belleville qui fait rimer culture avec agriculture en proposant des spectacles gratuits au cœur de six exploitations agricoles. L’initiative a en tout cas su séduire le jury des journées nationales de l’agriculture (JNA) qui a accordé son coup de cœur au projet meusien. Le réseau des chambres d’agriculture de France a également remis un trophée aux Meusiens lors d’un séminaire organisé en juin, dans la catégorie Communication grand-public. Deux reconnaissances qui viennent s’ajouter à l’accueil du public qui se déplace en nombre, au cœur de ce territoire rural, à chaque rendez-vous proposé. Lancée le 29 mars avec 450 visiteurs, la programmation se terminera le 4 septembre à la ferme de la Vallée de Rarécourt. Quant à la prochaine, elle est prévue le 4 juillet au Domaine de la Goulotte à Saint-Maurice-sous-les-Côtes avec du théâtre déambulant et des dégustations.

Vers une généralisation

«Chaque date a été pensée en étroite collaboration avec l’agriculteur qui a choisi quelle offre culturelle il souhaitait mettre en avant», rappellent les organisateurs qui ont pu bénéficier du soutien financier de la Fondation Avril et des fonds européens pour la concrétisation de Terre de cultures. Si les premiers agriculteurs ont accepté de faire vivre ce projet innovant, sans trop savoir si le succès serait au rendez-vous, force est de constater que les demandes sont désormais nombreuses pour la prochaine édition. Après une expérimentation dans le nord-meusien autour de six dates, une réflexion s’engage pour généraliser le projet à l’ensemble du département, toujours en partenariat avec la MJC dont l’une des missions est d’aller vers les publics les plus éloignés de la culture. Cette première édition aura surtout mis un «coup de projecteur» sur la Meuse, capable d’audaces avec le choix d’une communication décalée et joyeuse pour valoriser l’agriculture locale.