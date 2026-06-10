La CPME Oise célèbre ses 40 ans lors de son Université d'été

«Depuis 40 ans, la CPME Oise accompagne les entrepreneurs dans leurs réussites comme dans leurs difficultés. Cette Université d’Été anniversaire sera l’occasion de célébrer le chemin parcouru, mais aussi de regarder ensemble vers l’avenir et les transformations qui attendent nos entreprises», explique Stéphane Leterrier, président de la CPME Oise.



Le 10 septembre, l'Université d'été 2026 de la CPME Oise sera rythmée par des interventions dont les dirigeants pourront s'inspirer, tournées autour de l'engagement et du leadership. Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, quintuple médaillée olympique et figure emblématique du sport français, partagera son expérience du dépassement de soi, de la performance collective, de l’engagement et de la résilience, autant de valeurs qui résonnent fortement dans le quotidien des dirigeants d’entreprise.

La journée se poursuivra avec l’intervention du Général Pierre de Villiers, ancien Chef d’État-Major des Armées. Reconnu pour son expertise du leadership, de l’engagement et de la cohésion des équipes, il apportera son regard sur les grands défis de notre époque et les qualités indispensables pour conduire une organisation dans un environnement complexe et incertain.

«Construire ensemble»

Au-delà des conférences, les participants pourront rencontrer les partenaires et institutions présents sur les espaces d’exposition, découvrir les solutions proposées aux entreprises et développer leur réseau professionnel. Quatre tables rondes thématiques permettront également aux dirigeants d’échanger concrètement autour des enjeux qui façonnent l’avenir des PME et de partager leurs expériences avec d’autres acteurs économiques du territoire.

Une soirée anniversaire marquera «l’aboutissement de quarante années d’engagement de la CPME Oise aux côtés des femmes et des hommes qui entreprennent, créent de l’emploi et participent chaque jour au dynamisme économique de notre département», explique la CPME Oise.