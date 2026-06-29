Hauts-de-France : «Employeurs, démarquez-vous !» c'est parti !

Organisée en partenariat avec la CCI Hauts-de-France, France Travail, l’APEC, la CPME Hauts-de-France et la CRESS Hauts-de-France, le concours «Employeurs, démarquez-vous !» met à l’honneur les entreprises et associations du territoire qui développent des pratiques RH innovantes pour renforcer leur attractivité et améliorer la qualité de vie au travail.

La 3e édition s’articule autour des catégories attractivité de l’entreprise et qualité de vie au travail. «Le concours récompense notamment les actions mises en place en faveur de la qualité de vie au travail, de l’inclusion, des évolutions de carrière, du recrutement, de la marque employeur notamment. Deux tailles de structures sont distinguées, de 0 à 49 salariés, et de 50 à 249 salariés. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 27 avril jusqu'au 2 octobre prochain», rappelle Alan Salamé, responsable de la plateforme Proch'Emploi qui a proposé de faire une visite de l'entreprise amiénoise Expert RH qui a obtenu l'an dernier lors du concours une médaille d'or dans la catégorie qualité de vie au travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

«C'est une fierté d'avoir cette entreprise lauréate sur 96 lauréats en région et seulement quatre médailles d'or. Cela nous semblait opportun de la mettre à l'honneur. On n'a pas à rougir de ville comme Lille, puisqu'il y a des entreprises qui remportent des prix sur notre territoire aussi».

Expert RH : QVT et RSE en avant

Expert RH a mis en œuvre une stratégie qui intègre de la RSE pour le cadre de travail de ses 40 collaborateurs qui travaillent dans le secteur de la gestion de la paie pour les entreprises avec un peu plus de 23 000 paies réalisées par mois. «Nous avons fait le choix d'aborder la qualité de vie au travail de manière globale. Et pour nous, elle commence d'abord par la possibilité pour chacun de réaliser un travail de qualité dans de bonnes conditions. Ce fil qui est notre fil conducteur c'est comment la qualité du travail contribue à la qualité de vie au travail», assure Christine Debureaux, présidente d'Expert RH qui se base notamment sur des référentiels de compétences qui sont co-construits avec le salarié et son manager.

«L'objectif est que chacun positionne le salarié et le manager sur une action. En disant, tu te situes de 1 à 5 à ce niveau, on voit l'écart entre le manager et le salarié. Et ensuite, on met les actions pour atteindre le même niveau et évoluer ensemble dans l'équipe», complète la présidente qui a mis en place plusieurs dispositifs qui améliorent l'organisation du travail et l'équilibre de vie du salarié. La semaine de quatre jours est un exemple, comme le télétravail, les horaires flexibles, ainsi qu'un aménagement ergonomique et agréable des espaces de travail.