Finale nationale du Trophée Gustave à la Foire Expo de Nancy ! Dans le cadre de sa 90e édition, elle accueille ce concours mettant en lumière les produits et services innovants.

Organisé par l’Unimev (Union française des métiers de l’événement), ce concours a pour objectif de valoriser les acteurs de l’innovation dans les régions.

«Il met en lumière des produits et services innovants destinés au grand public, à fort impact et porteur de valeur pour les usages de demain», assurent les organisateurs.

Finale régionale dimanche

A côté de la finale nationale, la finale régionale est annoncée ce dimanche 14 juin. Plusieurs candidats sont dans la course.

Cartel Pages, un annuaire digital local nouvelle génération à destination des TPE et PME souhaitant améliorer leur visibilité.

Empower’Act Association, structure développant une solution numérique pour accompagner les jeunes en difficulté.

Eucomea-AsK Bami, une application mobile de voyage pour la Corée du Sud.

Funcube, concepteur et fabricant lorrain de bornes photographiques de nouvelle génération.

La Taverne aux Minéraux, elle propose une alternative naturelle au plomb de pêche avec des lests en hématite naturelle.

Lorraine Bella, cette start-up nancéienne de la cosmetic tech développe des soins du visage sous forme de gels et gel-crèmes.

Les différents concurrents sont présents sur un stand dédié dans le hall B ce jour et jusqu’à la fin de la manifestation.