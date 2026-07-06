La folie des guinguettes ou le retour d'un atout touristique

Tourisme
«Le tourisme quatre saisons s’est imposé»
06/07/2026 Emmanuel Varrier
Saint-Dié-des-Vosges (88)
On les disait datées voire ringardes mais depuis l'après- Covid, elles reviennent à la mode. Les guinguettes fleurissent un peu partout en France, en particulier à la belle saison et ces lieux de fêtes en plein air brassent toutes les générations et tous les milieux sociaux. Elles deviennent aussi un atout touristique de nombreuses villes comme c'est le cas à Soissons qui a réaménagé ses quais et installé plusieurs guinguettes au bord de la rivière Aisne.
Les berges de l'Aisne à Soissons accueillent plusieurs guinguettes. © Gil Giuglio GrandSoissons Agglomération
Sylvie Coupey, adjointe au commerce et à l'artisanat et Bertrand Coupey, manager du commerce. (c) M. G.
© OT Soissonnais Valois
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