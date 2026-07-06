Tourisme
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Dossier

La folie des guinguettes ou le retour d'un atout touristique

On les disait datées voire ringardes mais depuis l'après- Covid, elles reviennent à la mode. Les guinguettes fleurissent un peu partout en France, en particulier à la belle saison et ces lieux de fêtes en plein air brassent toutes les générations et tous les milieux sociaux. Elles deviennent aussi un atout touristique de nombreuses villes comme c'est le cas à Soissons qui a réaménagé ses quais et installé plusieurs guinguettes au bord de la rivière Aisne.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 6 juillet 2026 - Mis à jour le 6 juillet 2026
<p>Les guinguettes sont à nouveau dans le coup et l'Aisne n'échappe pas au phénomène. Taxées d'être d'un autre temps, elles redeviennent un lieu incontournable, au printemps et l'été, pour boire, grignoter au soleil couchant, jouer à la pétanque entre amis ou danser sous les lampions colorés. L'après-Covid et la quête de nouveaux lieux de sociabilité ont favorisé l'éclosion de ces lieux. Avec ou sans le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, comme le dit la chanson, ces guinguettes deviennent des rendez-vous incontournables dès que les beaux jours sont là. Ce n'est pas à Soissons que l.

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