La folie des guinguettes ou le retour d'un atout touristique

Dossier

On les disait datées voire ringardes mais depuis l'après- Covid, elles reviennent à la mode. Les guinguettes fleurissent un peu partout en France, en particulier à la belle saison et ces lieux de fêtes en plein air brassent toutes les générations et tous les milieux sociaux. Elles deviennent aussi un atout touristique de nombreuses villes comme c'est le cas à Soissons qui a réaménagé ses quais et installé plusieurs guinguettes au bord de la rivière Aisne.