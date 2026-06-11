Les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif ont distingué des structures engagées dans des projets à vocation sociale et environnementale, répondant à différents enjeux de société. Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche de transition écologique et sociale à l’échelle des territoires. Dans la région Grand Est, trois associations ont été récompensées parmi les 74 candidatures reçues.

Parmi les lauréats figure La Brigade Étudiante, basée à Reims, qui développe un guide pratique destiné à favoriser l’autonomie des jeunes. À Laxou, l’association Liens animaux patients, a été distinguée pour son action facilitant l’accès aux soins psychiatriques grâce à la garde d’animaux. Enfin, La CyberGrange, implantée à Starsbourg, a été récompensée pour son projet visant à promouvoir le réemploi dans le secteur de l’événementiel.

Créés il y a plus de quarante ans par la Fondation Crédit Coopératif, les Prix de l’Inspiration en ESS récompensent cette année 55 structures en France. Les projets soutenus doivent répondre à au moins un objectif de développement durable social et un autre environnemental. Depuis sa création, la Fondation Crédit Coopératif a accompagné plus de 2 000 initiatives à vocation sociale ou environnementale dans les territoires.