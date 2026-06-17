Tourisme
«Le Westminster, un rêve de gosse»
17/06/2026 Marie Boullenger
Le Touquet-Paris-Plage (62)
À Landrethun-le-Nord, la Forteresse de Mimoyecques invite les visiteurs à découvrir l'un des plus ambitieux projets militaires nazis. Une immersion dans l'histoire, mais aussi dans un site naturel exceptionnel.
Vue aérienne du site de Mimoyecques. ©Laurent Mayeux
©Laurent Mayeux
©Laurent Mayeux
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