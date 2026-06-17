Tourisme
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Décryptage

La forteresse de Mimoyecques, plongée au cœur d'un projet fou de la Seconde Guerre mondiale

À Landrethun-le-Nord, la Forteresse de Mimoyecques invite les visiteurs à découvrir l'un des plus ambitieux projets militaires nazis. Une immersion dans l'histoire, mais aussi dans un site naturel exceptionnel.

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Par Aletheia Press
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 juin 2026 - Mis à jour le 17 juin 2026
<p>C'est un site méconnu du grand public. À Landrethun-le-Nord, à l'ouest du hameau de Moyecques, un bunker allemand datant de la Seconde Guerre mondiale se visite six mois par an. «<em>Le site est ouvert d'avril à octobre, de 10h à 18h. Le reste de l'année, les portes sont closes, car de nombreuses espèces de chauves-souris viennent hiberner dans les galeries de l'ouvrage. Cet animal protégé a droit à sa tranquillité</em>», explique Luc Brunet, responsable de la communication de la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps.</p> <p>La visite, libre ou guidée, d'une durée d'une heure, es.

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