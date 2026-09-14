La grande peur de l'IA hors de contrôle rattrape la Bourse de Paris

La grande peur d'une IA hors de tout contrôle humain a rattrapé la Bourse de Paris lundi, où les quelques valeurs liées à la tech plombaient l'indice CAC40, déjà affecté par la hausse du pétrole et l'envolée des taux.

Vers 11H00, l'indice des 40 grandes valeurs françaises perdait 61,66 points (-0,75%) à 8.118,11 points, effaçant son gain de vendredi (+0,78%).

Le CAC 40 était plombé par le recul du champion des semi-conducteurs STMicroelectronics (-5,83% à 42,07 euros) et de deux autres valeurs liées à l'équipement des centres de données (les électriciens Legrand, -5,11% à 134,60 euros, et Schneider Electrics, -4,83% à 277,05 euros).

Hors CAC 40, Soitec (semi-conducteurs) accusait une chute encore plus lourde (-13,71% à 121,80 euros).

Selon le principe des vases communicants, la chute des valeurs de l'IA marque le retour en grâce des fabricants de logiciels ou fournisseurs de "solutions" traditionnelles (CapGemini +3,89% à 106,90 euros et Dassault Système +2,82% à 20,81 euros).

En tête de l'indice, figurait également Eurofins Scientific (soins de santé, +2,86% à 72,72 euros).

"Les déclarations d'Anthropic et d'OpenAI, qui souhaitent ralentir le rythme de développement de l'intelligence artificielle, sont très mal accueillies en Bourse", observe Andreas Lipkow, de CMC Markets.

Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi à ralentir la vitesse de développement de l'intelligence artificielle (IA), un message auquel se sont rapidement rallié Elon Musk et Sam Altman (OpenAI). Sam Altman a également indiqué dimanche qu'Open AI ne fera pas son entrée en bourse cette année.

"Si les espoirs liés à l'IA s'estompent, qu'est-ce qu'il nous reste pour être heureux ?" ironise Ipek Ozkardeskaya dans sa note aux clients de Swissquote.

"Si les entreprises américaines et européennes ont pu afficher des résultats aussi solides malgré un contexte géopolitique, budgétaire et commercial aussi dégradé, c'est parce que l'IA a dopé l'investissement, la croissance et la productivité", estime-t-elle.

Le débat existentiel sur l'avenir de l'IA se greffe sur les catalyseurs habituels du marché (pétrole et taux) pour plomber le moral des investisseurs ce lundi matin.

Vers 09H00 GMT, les cours du pétrole accéléraient leur hausse (+3,51% le baril de Brent à 108,28 euros et +3,44% le WTI américain à 103,49 euros).

TotalEnergies profitait modérément de cette hausse (+0,66% à 79,29 euros).

Les taux d'intérêt français restaient très hauts lundi à près de 4,50% sur dix ans, creusant l'écart avec l'Allemagne (3,53%).