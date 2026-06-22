Avec la publication de son magazine touristique 2026, Meuse Attractivité poursuit sa stratégie de promotion territoriale visant à repositionner le département comme une destination de séjour à part entière. Diffusé auprès des visiteurs potentiels et des réseaux de promotion touristique, ce support met en avant une offre articulée autour de deux marqueurs forts : le tourisme de mémoire et les activités de pleine nature. L’année 2026 est notamment marquée par le 110e anniversaire de la bataille de Verdun, un rendez-vous qui confère une visibilité particulière au territoire. Le magazine consacre ainsi une place importante à plusieurs équipements et manifestations phares, dont la réouverture du Fort de Vaux avec un nouveau parcours immersif à partir du 4 juillet, le spectacle «Des Flammes… à la lumière», ou encore le festival Passeurs d’Histoire au Mémorial de Verdun. Au-delà de ces sites emblématiques, la publication valorise également l’ensemble de l’écosystème touristique local : les itinéraires cyclables des Côtes de Meuse et de l’EuroVelo 19, le Lac de Madine, les hébergements insolites du centre d’art Vent des Forêts, les séjours à la ferme, les activités nautiques ou encore les producteurs locaux.

Tourisme de proximité : un marché porteur

À l’échelle nationale, cette stratégie s’inscrit dans une tendance de fond qui voit les territoires ruraux et les destinations de proximité gagner en attractivité. Depuis plusieurs années, les collectivités investissent davantage dans la valorisation du patrimoine, les infrastructures de loisirs et les mobilités douces afin de capter une part croissante des dépenses touristiques. Le tourisme représente un levier économique majeur pour de nombreux territoires, générant des retombées directes pour les entreprises locales et soutenant l’emploi non délocalisable.