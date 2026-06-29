Réunis à l'Hôtel du Département de Bar-le-Duc, sous la présidence de Jérôme Dumont et en présence de la préfète Anne-Florence Canton, les membres de la Conférence territoriale de l'autonomie doivent franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre du Service public départemental de l'autonomie (SPDA). Cette instance est appelée à adopter la feuille de route 2026 du dispositif en priorisant les actions définies au sein de trois commissions thématiques ayant rassemblé collectivités, services de l'État, Agence régionale de santé, établissements sanitaires et médico-sociaux, associations, représentants des usagers ainsi que de nombreux professionnels de terrain. L'objectif consiste à construire une organisation plus fluide entre tous les intervenants afin de limiter les ruptures de parcours, faciliter l'accès aux prestations et proposer un accompagnement plus homogène dans l'ensemble des territoires meusiens. Les actions retenues portent notamment sur l'amélioration de l'accueil et de l'orientation des usagers, le développement de parcours personnalisés, le renforcement des démarches d'aller-vers en direction des personnes les plus isolées ainsi que l'amélioration de la coopération entre les différents opérateurs publics et associatifs.

Autonomie : des investissements renforcés sur les territoires

À l'échelle nationale, le Service public départemental de l'autonomie (SPDA), instauré par la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, marque une nouvelle étape dans l'organisation des politiques du grand âge et du handicap. Cette réforme conduit les collectivités et les acteurs médico-sociaux à renforcer leurs investissements pour améliorer l'accompagnement, la coordination des parcours et l'accès aux services. Elle répond également au vieillissement de la population, qui fait de l'autonomie un enjeu économique, social et territorial majeur.