La Multipole Nancy Sud Lorraine lance son nouveau mandat

Nouveau mandat pour le syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine ! Ce samedi 13 juin, il installera son comité syndical avec l’élection de son président et du bureau syndical au Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle à Villers-lès-Nancy.

Sous le précédent mandat (2020-2026), la présidence a été assurée successivement par Denis Vallance (2020-2024) et Pierre Boileau (2024-2026)

Fédérées autour du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), les intercommunalités membres du syndicat mixte entendent approfondir leurs coopérations et conduire des actions communes en matière d’aménagement et d’urbanisme, de mobilités, d’économie, d’énergies et d’alimentation.

Le SCoT Sud 54, document de planification stratégique approuvé en 2013 et révisé en 2024, s’articule autour de trois axes stratégiques : accélérer les transitions écologiques et climatiques, garantir les équilibres et les complémentarités territoriales et renforcer la qualité de vie.