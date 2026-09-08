La Corée du Nord a salué mardi l'inauguration la veille d'un pont routier la reliant à la Russie, la première raison routière entre les deux pays alliés, pensée pour approfondir la coopération sur fond de guerre en Ukraine.

L'ouvrage traverse le fleuve Tumen, connu aussi comme le fleuve Toumannaïa, qui marque la frontière entre la Corée du Nord et la Russie sur 17 km.

"L'achèvement de ce pont est un événement important qui insuffle un nouvel élan à la coopération bilatérale dans son ensemble", a applaudi un haut responsable nord-coréen, Pak Thae-song, selon l'agence officielle KCNA.

La Russie et la Corée du Nord étaient jusqu'ici reliées uniquement par des une voie ferrée et des lignes aériennes.

Construit en environ 16 mois, ce pont d'un kilomètre de long "symbolise l'aspiration à renforcer les relations amicales et de bon voisinage" entre la Russie et la Corée du Nord, selon un communiqué du gouvernement russe.

Le poste-frontière de Khassan, qui pourra "accueillir 300 véhicules et 2.325 personnes par jour", a également été construit dans le cadre de ce projet lancé le 30 avril 2025, selon la même source.

"Les relations entre la Russie et la Corée du Nord sont aujourd'hui à un niveau de partenariat stratégique global sans précédent", a souligné le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, lors de la cérémonie de l'inauguration du pont par visioconférence.

D'après l'agence nord-coréenne KCNA, cette nouvelle infrastructure doit renforcer "la coopération économique entre la Corée du Nord et la Russie".

Pyongyang et Moscou se sont rapprochées depuis 2022 et le début de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine.

La Corée du Nord avait envoyé des soldats dans la région russe de Koursk pour combattre l'armée ukrainienne et a fourni du matériel pour soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine.

En échange, le pays, reclus et exposé aux catastrophes naturelles, reçoit une aide financière, des denrées alimentaires et de l'énergie en plus de technologies militaires de la part de Moscou, selon les analystes.

Durant l'été, l'organisation ukrainienne de défense des droits humains Truth Hounds avait affirmé que le pont, alors en développement, était susceptible de constituer "une artère directe pour le transport de troupes nord-coréennes", d'ouvriers du bâtiment et de responsables militaires vers la Russie et, dans le sens inverse, "de technologies russes et de ressources".

La banque centrale sud-coréenne a estimé en juillet que le PIB du Nord s'était accru de plus de 3% en 2025 pour la troisième année consécutive, qualifiant de "moteur important" la coopération économique entre Moscou et Pyongyang.

Une responsable de l'institution a par ailleurs indiqué que le revenu national brut du Nord avait été stimulé par une hausse des apports de "devises étrangères", liés au déploiement de soldats en Russie.