La start-up Cybi intègre le Village by CA Lorraine à Nancy

Nouveau locataire au Village by CA Lorraine de Nancy ! La start-up grand nancéienne Cybi, créée en mai 2022 après dix ans de recherche, vient d’intégrer la structure d’accompagnement suite à un comité de sélection au début du mois.

Issue de la recherche universitaire via un collectif d’experts et de chercheurs du Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (Loria) et l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), Cybi développe des solutions de cybersécurité utilisant l’Intelligence artificielle pour identifier les chemins d’attaques informatiques en proposant des plans de traitements adaptés.

Fer de lance de leur concept : leur plateforme Scuba.