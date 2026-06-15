Le Creusot : un job dating pour rapprocher stagiaires et employeurs

Dans le cadre du Dispositif Amont de la Qualification (DAQ) 2026-2030, APOR a organisé le 12 juin une matinée de job dating au Creusot. L’événement, intitulé «Booste ton avenir by APOR», a réuni 130 stagiaires issus des sites d’Autun, du Creusot et de Montceau. Treize structures étaient présentes, principalement des agences d’intérim et des acteurs des services à la personne du territoire.



La démarche visait à créer un lien direct entre personnes en parcours d’insertion et employeurs locaux. Les échanges se sont appuyés sur des CV anonymisés, permettant une sélection basée sur les compétences et le comportement professionnel. En amont, les stagiaires avaient été préparés à l’exercice à travers un travail sur le CV, la prise de parole et la posture en entretien.

Un dispositif axé sur l’égalité des chances

L’organisation a privilégié une approche centrée sur les aptitudes plutôt que sur les parcours. Les candidats étaient identifiés par des numéros afin de limiter les biais de sélection. Les recruteurs pouvaient ainsi rencontrer les profils librement, en fonction de leurs besoins et des compétences observées lors des entretiens rapides.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique territoriale de soutien à l’insertion professionnelle. Elle vise également à renforcer les partenariats locaux entre organismes de formation et entreprises. Les organisateurs souhaitent renouveler ce type d’action afin de multiplier les opportunités d’immersion et d’accès à l’emploi sur le territoire.