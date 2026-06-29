Le Grand Est a mobilisé les territoires pour le climat

Pour la Meuse, les enjeux abordés lors d'«Ici on Agit» ont trouvé une résonance particulière. Le département est concerné par les épisodes de sécheresse, les tensions sur la ressource en eau, l'évolution des pratiques agricoles et les besoins d'adaptation des infrastructures face au changement climatique. À Strasbourg, la Région Grand Est a notamment présenté le programme européen Life Adapt'Est, doté de 26 millions d'euros sur la période 2026-2034, destiné à accompagner les territoires dans leurs stratégies d'adaptation. Les actions mises en avant ont porté sur la gestion durable de l'eau, la préservation des paysages, l'évolution des filières économiques et agricoles, l'adaptation des bâtiments ainsi que la protection des populations les plus vulnérables. Plusieurs temps forts ont également été consacrés à la rénovation énergétique, aux mobilités décarbonées, à l'intelligence artificielle appliquée aux territoires ruraux et aux solutions fondées sur la nature, des thématiques qui concernent directement les collectivités et les entreprises meusiennes.

Climat : les territoires accélèrent leur adaptation

À l'échelle nationale, cette édition a confirmé que l'adaptation au changement climatique est devenue un enjeu majeur de développement économique et d'aménagement du territoire. Les investissements publics engagés dans les infrastructures, la gestion de l'eau, la transition énergétique et l'accompagnement des entreprises traduisent la montée en puissance des politiques de résilience. Pour les départements ruraux comme la Meuse, ces démarches ouvrent des perspectives en matière d'innovation, d'attractivité et de développement de nouvelles activités liées à la transition écologique.