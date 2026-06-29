La Saône-et-Loire fait face à une situation particulière en matière d'incendies. Depuis le début de l'année 2026, plus de 150 feux de forêt, de cultures ou de broussailles ont été enregistrés, alors que 353 départs de feu avaient été recensés sur l'ensemble de l'année 2025. Cette progression intervient dans un contexte de fortes chaleurs et d'épisodes de sécheresse qui placent le département dans une situation comparable à celle de territoires traditionnellement plus exposés. Pour répondre à cette pression, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a déployé plusieurs détachements préventifs sur des secteurs sensibles. Les interventions rapides ont permis de limiter les surfaces détruites à une cinquantaine d'hectares, évitant ainsi la propagation des flammes sur des zones bien plus vastes.

Des moyens renforcés face au danger

Le département mise sur un important dispositif humain et matériel pour contenir le risque. Près de 800 sapeurs-pompiers sont formés à la lutte contre les feux de forêt et disposent d'une flotte de camions spécialisés, appelée à être renforcée par l'acquisition de nouveaux véhicules. Les équipes utilisent également des drones afin d'améliorer la détection et le suivi des incendies. En complément, un réseau d'agriculteurs référents apporte un soutien logistique, notamment pour l'approvisionnement en eau lors des interventions. Les responsables départementaux soulignent toutefois que ces investissements doivent s'accompagner d'une vigilance accrue de la population. Dans un territoire qui compte plus de 205 000 hectares de forêts, la prévention est considérée comme un levier essentiel pour limiter les départs de feu et leurs conséquences.