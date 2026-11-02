Engagées depuis 2018, elles souhaitent continuer à moderniser les opérations et à améliorer la gestion des flux de marchandises. Pour Petit Navire, marque du groupe Thai Union spécialisée dans les produits de la mer en France, l’enjeu est notamment de garantir l’approvisionnement des grandes surfaces tout au long de l’année. La demande varie en effet selon les saisons, avec des périodes de forte activité au printemps et en été. L’organisation logistique doit donc pouvoir s’adapter à ces variations tout en maintenant la qualité de service.

«FM Logistic est particulièrement fier de poursuivre cette aventure industrielle et humaine aux côtés de Petit Navire. Ce renouvellement de trois ans témoigne de la solidité de la relation construite depuis 2018 sur notre site de L’Herbergement. En associant automatisation des procédés, amélioration des conditions de travail de nos équipes et optimisation environnementale des flux, nous démontrons notre capacité commune à bâtir une supply chain durable et créatrice de valeur», déclare François Régnier, directeur général France chez FM Logistic.

Des opérations logistiques davantage automatisées

Le nouvel accord prévoit notamment le développement de solutions automatisées de copacking. Cette activité consiste à préparer et à conditionner des produits pour leur mise en vente. L’objectif est de faciliter les opérations sur le site de L’Herbergement et de gagner en efficacité. Cette organisation doit aussi permettre à Petit Navire de mieux répondre aux besoins de la grande distribution, notamment lorsque les volumes à traiter augmentent.

La durabilité parmi les objectifs du partenariat

Les deux entreprises souhaitent également poursuivre leurs efforts en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Avec ce contrat de trois ans, Petit Navire et FM Logistic prolongent ainsi une relation engagée depuis huit ans. Ils entendent continuer à adapter les opérations logistiques aux besoins de la marque, tout en travaillant sur l’automatisation et la durabilité.