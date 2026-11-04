La Banque des territoires (Caisse des dépôts) et la Banque européenne d’investissement (BEI) connaissent bien le réseau de tramway havrais. Ils avaient participé au financement des lignes A et B, mises en service en 2012. Le 30 octobre, ils ont renouvelé leur soutien à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole avec deux contrats de prêt pour financer la future ligne C. Ces emprunts représentent un montant de 245 millions d’euros.

La Banque des Territoires apporte jusqu’à 140 millions d’euros, mobilisés sur les fonds d’épargne (Livret A, livret de développement durable et solidaire et livret d’épargne populaire). La BEI complète ce financement à hauteur de 105 millions d’euros.

Le coût du projet de cette nouvelle ligne de tramway est estimé à 355 millions d’euros (HT). Il est financé à 73 % par la Communauté urbaine. Les 27 % restants sont financés par des subventions : l’État et la Région Normandie ont accordé chacun 40 millions d’euros, le Département de Seine-Maritime finance 14 millions d’euros, le Fonds Vert de l’Etat 117 457 euros et le FEDER 746 072 euros.

50 000 voyageurs par jour

Cette nouvelle ligne de tramway de 14 kilomètres, avec 17 nouvelles stations, doit contribuer à l’aménagement urbain, à la décarbonation des déplacements et à l’amélioration de l’accessibilité.

Le chantier avance en entrée de ville. «Après la réouverture du carrefour de la gare à la circulation, les travaux se concentreront notamment sur le franchissement du quai Colbert par le futur tramway. Cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2026», indique la communauté urbaine. La ligne C devrait entrer en service fin 2027.

Les lignes A et B du tramway du Havre transportent plus de 50 000 voyageurs par jour et ont contribué à une hausse de 30% de la fréquentation des transports en commun dans l’agglomération, selon Le Havre Seine Métropole.