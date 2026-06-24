Le comité stratégique de résilience littorale rassemble l’État, le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, toutes les collectivités et les élus locaux. Face au recul du trait de côte et aux effets du changement climatique, ils travaillent ensemble pour anticiper les risques et préparer l'avenir du littoral de la Somme. «L’objectif est de construire une stratégie commune pour protéger les habitants, préserver l’environnement et adapter progressivement les territoires aux évolutions climatiques», explique le préfet de la Somme, Rollon Mouchel-Blaisot.

Les travaux après la tempête Goretti

Le comité stratégique de résilience littorale permet aussi de réagir rapidement face aux événements naturels de plus en plus fréquents et violents. Ce fut récemment le cas dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026, lorsque la tempête Goretti était venue frapper durement toute la côte picarde. Des rafales de vent avaient dépassé les 130 km/h, celles-ci n'avaient pas fait de victime mais avaient causé d'importants dégâts matériels. Un programme d'interventions avait été rapidement établi, avec ses modalités de financement estimés à 2,7 millions d'euros.

Le comité stratégique s'est rendu sur place, le long de la côte pour faire le point sur les travaux d'urgence engagés. Ils concernent notamment l'éboulement de falaise qui s'est produit à Ault, le rechargement du premier casier de la digue à Woignarue, la ferme à galet sur l'arrière digue entre Woignarue et Cayeux-sur-Mer, ainsi que les travaux sur la digue et le boulevard Maritime de Cayeux-sur-Mer.

«Cette mobilisation collective permet de mieux informer les citoyens, d’améliorer la gestion des situations de crise et de mettre en œuvre des actions concrètes et cohérentes au service de tous», précise le préfet. La démarche «résilience littorale» se poursuit ainsi avec des engagements à court, moyen et long termes sur tout le territoire du littoral picard.