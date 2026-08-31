Le Medef Somme fait sa rentrée économique le 15 septembre

Economie
RH - Manager : le binôme gagnant
31/08/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Ce rendez-vous annuel du Medef Somme est organisé mardi 15 septembre à la Brasserie Jules, à Amiens, le temps du déjeuner, en présence des entreprises du département et du Préfet de la Somme. L’objectif ? Dresser un bilan économique, social et moral du département et rapporter les préoccupations des dirigeants.
La Rentrée économique, un débat entre les entreprises et l’État. © Medef Somme
Nicolas Blangy, président du Medef Somme. © Cyrille Struy
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