Le Medef Somme fait sa rentrée économique le 15 septembre

En bref

Ce rendez-vous annuel du Medef Somme est organisé mardi 15 septembre à la Brasserie Jules, à Amiens, le temps du déjeuner, en présence des entreprises du département et du Préfet de la Somme. L’objectif ? Dresser un bilan économique, social et moral du département et rapporter les préoccupations des dirigeants.