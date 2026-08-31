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Le Medef Somme fait sa rentrée économique le 15 septembre

Ce rendez-vous annuel du Medef Somme est organisé mardi 15 septembre à la Brasserie Jules, à Amiens, le temps du déjeuner, en présence des entreprises du département et du Préfet de la Somme. L’objectif ? Dresser un bilan économique, social et moral du département et rapporter les préoccupations des dirigeants.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Picardie
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>Si le mois de septembre représente la rentrée, c’est surtout le début du dernier trimestre de l’année pour les entreprises. Une période importante car elle permet de dresser un premier bilan global de l’année 2026, tant économique que moral, tout en pensant à l’avenir. Cette Rentrée économique du Medef Somme s’organise sous forme d’un déjeuner-débat en présence d’une cinquantaine d’entreprises du département et du Préfet de la Somme. Au programme : consulter le moral des entreprises, sonder les préoccupations et les irritations du moment et évoquer les belles réussites. «<em>Ce déjeuner per.

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