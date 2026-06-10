Dans les espaces encore fermés au public, les préparatifs se poursuivent afin de donner naissance à un musée d’histoire contemporaine repensé. L’objectif affiché est de proposer un parcours modernisé, destiné à transmettre aux visiteurs, notamment aux jeunes générations, l’histoire de la Résistance et de la Déportation.

Une partie des collections est actuellement conservée au Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne (CABA), où chaque objet est pris en charge par des spécialistes. La société Version Bronze réalise notamment les socles destinés à accueillir les pièces du futur parcours muséographique. Chaque support est conçu sur mesure afin de s’adapter aux contraintes propres aux objets exposés, qu’il s’agisse de leur poids, de leur forme ou de leur fragilité.

Les équipes travaillent également à la création de mannequins spécifiques destinés à présenter les collections textiles, parmi lesquelles figurent des uniformes militaires, des blousons d’aviateur ou encore des tenues de déportés. Au total, près de 300 objets seront intégrés à la nouvelle scénographie, sur une collection estimée entre 1 000 et 1 200 pièces.

Parallèlement, l’installation du futur parcours permanent progresse au sein du musée. Pensé comme une immersion historique, il retracera les principales étapes de la Seconde Guerre mondiale à travers des repères chronologiques et des témoignages individuels. Les thèmes de la Résistance, de la répression, de la déportation et de la Libération structureront le parcours.



