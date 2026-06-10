Culture
Aisne (02) Aisne (02)
En bref

Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Aisne prépare sa réouverture

À l’approche de sa réouverture prévue en septembre 2026, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Aisne poursuit sa transformation. Entre restauration des collections, fabrication des supports de présentation et aménagement du futur parcours de visite, les équipes travaillent depuis plusieurs mois à la refonte complète de ce lieu de mémoire.

© Le Département de l'Aisne.

© Le Département de l'Aisne.

Par S.M
La Gazette Picardie
Publié le 10 juin 2026 - Mis à jour le 10 juin 2026

Dans les espaces encore fermés au public, les préparatifs se poursuivent afin de donner naissance à un musée d’histoire contemporaine repensé. L’objectif affiché est de proposer un parcours modernisé, destiné à transmettre aux visiteurs, notamment aux jeunes générations, l’histoire de la Résistance et de la Déportation.

Une partie des collections est actuellement conservée au Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne (CABA), où chaque objet est pris en charge par des spécialistes. La société Version Bronze réalise notamment les socles destinés à accueillir les pièces du futur parcours muséographique. Chaque support est conçu sur mesure afin de s’adapter aux contraintes propres aux objets exposés, qu’il s’agisse de leur poids, de leur forme ou de leur fragilité.

Les équipes travaillent également à la création de mannequins spécifiques destinés à présenter les collections textiles, parmi lesquelles figurent des uniformes militaires, des blousons d’aviateur ou encore des tenues de déportés. Au total, près de 300 objets seront intégrés à la nouvelle scénographie, sur une collection estimée entre 1 000 et 1 200 pièces.

Parallèlement, l’installation du futur parcours permanent progresse au sein du musée. Pensé comme une immersion historique, il retracera les principales étapes de la Seconde Guerre mondiale à travers des repères chronologiques et des témoignages individuels. Les thèmes de la Résistance, de la répression, de la déportation et de la Libération structureront le parcours.