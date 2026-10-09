Le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Aisne change de visage à l'occasion de sa réouverture. Né en 1986 de la volonté d'anciens résistants et déportés désireux de transmettre leur histoire, il a été porté pendant près de quarante ans avec détermination par l'association des Amis du Musée. Étienne Dromas, grande figure de la Résistance axonaise, avait nourri ce projet de musée dès 1945 et grâce à son action, une collection exceptionnelle qui compte aujourd'hui 12 000 objets et documents était progressivement constituée. Face à la disparition progressive des derniers témoins de la guerre, le Département a souhaité donner un nouvel élan à cet équipement culturel majeur et depuis 2024, il assure la gestion de celui-ci et de ses collections bénéficiant de l'appellation «Musée de France».

Musée et théâtre à la fois

Un parcours de visite structuré et scientifique n'existant pas en tant que tel auparavant, a été construit avec l'appui d’historiens de renommée nationale et spécialistes de cette période réunis dans un comité scientifique présidé par Thomas Fontaine, directeur du musée de la Résistance nationale. La visite va débuter par des images d'époque projetées sur grand écran, dans l'ancienne salle de spectacle restaurée qui accueillait au début du 20e siècle bals, projections cinématographiques et manifestations locales. Cette salle fera d'ailleurs l'objet d'une programmation culturelle par le Département qui y prévoit déjà l'organisation d'un concert de rock prochainement.

«Nous allons présenter 300 objets emblématiques (uniformes, objets de la vie quotidienne, matériels militaires...) au sein du parcours permanent qui permet de mieux comprendre les réalités vécues par les habitants de l'Aisne durant la guerre avec trois grandes séquences : oppositions et résistances, répressions et déportations, libération et retour des déportés», explique Alexandre Jama, directeur de la Culture au Département. Une douzaine de totems présentant 21 portraits d'hommes et de femmes de l'Aisne, viennent incarner cette histoire au long du parcours et plusieurs dispositifs multimédias, témoignages sonores, archives numérisées et dioramas immersifs, permettent une immersion totale dans cette période.

Entrée gratuite la 1ère semaine

L'entrée du lieu qui vise à accueillir 15 à 20 000 visiteurs pour sa première année d'ouverture, sera entièrement gratuite pour sa première semaine d'exploitation, du 10 au 18 octobre. Au total, quatre agents, deux dédiés à l'accueil et deux médiatrices culturelles, seront en charge d'accueillir le public. La réhabilitation du musée - dont le site internet fait également peau neuve - a représenté un investissement de 4,2 millions d'euros TTC et a bénéficié du soutien de l'Etat, de la DRAC Hauts-de-France, de la Mission Libération et du ministère des Armées. «C'est un hasard mais rouvrir ce musée aujourd'hui, avec l'actualité qu'on connaît dans le monde, a vraiment du sens vis-à-vis de la jeunesse notamment, c'est une leçon d'histoire primordiale», salue Jeanne Roussel, vice-présidente du Département déléguée aux politiques culturelles et touristiques.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Aisne, 5 place Carnegie à Tergnier, ouverture au public samedi 10 octobre à 14 heures.