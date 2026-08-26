Le Village by CA Normandie à la recherche de ses prochaines pépites

Créé en 2016, le Village by CA Normandie accompagne les entreprises et les porteurs de projets autour des enjeux liés à l’agriculture, à l’agroalimentaire et à l’alimentation-santé. Il réunit start-up, entrepreneurs, partenaires et experts afin de favoriser l’émergence de nouvelles solutions et leur développement sur le territoire.

Le dispositif s’adresse notamment aux jeunes entreprises en phase d’accélération. Pendant deux ans, les start-up sélectionnées bénéficient d’un accompagnement personnalisé, de séances de coaching et d’un accès à un réseau de partenaires. L’objectif est de les aider à structurer leur activité, à accélérer leur développement et à créer de nouvelles opportunités de collaboration.

Plus de 65 projets déjà accompagnés

Depuis sa création, le Village by CA Normandie a accompagné plus de 65 porteurs de projets et compte aujourd’hui 15 partenaires. Sa mission repose sur plusieurs étapes, de l’identification des projets innovants à leur accompagnement et leur hébergement, avec l’ambition de favoriser leur croissance et leur transformation.

Les entreprises souhaitant rejoindre cette communauté peuvent candidater jusqu’au 13 septembre 2026. Le dossier doit notamment comprendre le nom de la société, une présentation de son activité, les coordonnées de la personne référente, un lien vers son site internet, ainsi qu’un deck de présentation et un business plan.



