Les anciennes Papeteries Jeand’Heurs vont tourner la page

Après le coup de pouce financier de la région Grand Est et la venue de son président, Franck Leroy, en novembre dernier, le dossier de création d’un béguinage sur la friche industrielle meusienne s’accélère enfin avec la signature d’une convention de projet entre l’établissement public foncier du Grand Est (EPFGE) et la commune de L’Isle-en-Rigault adoptée, lors du dernier conseil communautaire des Portes de Meuse. L’objectif est d’engager désormais des études opérationnelles portant sur les différents scénarios de démolition et de réhabilitation du site mais également sur la gestion des pollutions résidentielles. La seconde délibération porte sur le lancement de la maîtrise d’œuvre du futur béguinage qui sera chargée de transformer les deux bâtiments historiques s’étendant sur 1 000 m² en un habitat partagé pour séniors.

Un chantier progressif à l’horizon 2027

Lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) régional, ce dossier ancien va bénéficier d’un soutien de la région et des fonds européens à hauteur de 530 000 euros, dans le cadre des engagements du Pacte pour les Ruralités autour de solutions innovantes de sécurisation d’habitat pour seniors. Ce modèle partagé proposera aux personnes autonomes de plus de 60 ans un cadre de vie à taille humaine associant logements individuels adaptés, des espaces partagés et un accompagnement social pour rompre l’isolement. L’enjeu est de démarrer les travaux par phases successives, en 2027, autour de l’aménagement de 16 logements collectifs de 50 m² pour ce lieu géographique qui se veut stratégique, à proximité d’une maison de santé pluridisciplinaire et des agglomérations de Bar-le-Duc et Saint-Dizier.