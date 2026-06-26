Les effectifs salariés reculent en Picardie au 4ème trimestre 2025

Les situations départementales divergent sur le trimestre : le Nord (- 0,1%), l’Oise (-0,6%), l’Aisne (-0,6%) et le Pas-de-Calais (-0,3%) reculent, tandis que la Somme (+ 0,2%) progresse. Dans le détail, l'Urssaf Picardie note que l’industrie recule encore (- 0,2 %), principalement dans le secteur du matériel de transport, la métallurgie et les industries plastiques. Même tendance pour la construction qui poursuit son repli pour le 5ᵉ trimestre consécutif (- 0,6 %).

L'intérim résiste et progresse

Le commerce continue de se contracter (- 0,5 %), avec un recul marqué du commerce de détail et du commerce de gros. L’hébergement-restauration diminue de nouveau (- 0,3 %), avec un recul plus marqué dans l’hébergement. Les services hors intérim se contractent légèrement sur le trimestre (- 0,1 %) comme sur un an (- 0,2 %). Une éclaircie néanmoins dans ce tableau : l'intérim progresse encore ce trimestre (+ 0,3 %), contrairement à la tendance nationale. Sur un an, l’intérim bondit de 3 % dans la région, soit 1 920 emplois supplémentaires.