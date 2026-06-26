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Les effectifs salariés reculent en Picardie au 4ème trimestre 2025

L'Urssaf Picardie fait le point sur la conjoncture économique dans la région et constate un nouveau recul des effectifs salariés au 4ème trimestre 2025. Une baisse de l'emploi salarié en Hauts-de-France (- 0,2 %, soit - 3 250 postes dont - 1 400 rien qu'en Picardie) qui s'inscrit dans la lignée de la tendance nationale.

L'emploi salarié recule. (c) SNCF Réseau

L'emploi salarié recule. (c) SNCF Réseau

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 26 juin 2026 - Mis à jour le 26 juin 2026

Les situations départementales divergent sur le trimestre : le Nord (- 0,1%), l’Oise (-0,6%), l’Aisne (-0,6%) et le Pas-de-Calais (-0,3%) reculent, tandis que la Somme (+ 0,2%) progresse. Dans le détail, l'Urssaf Picardie note que l’industrie recule encore (- 0,2 %), principalement dans le secteur du matériel de transport, la métallurgie et les industries plastiques. Même tendance pour la construction qui poursuit son repli pour le 5ᵉ trimestre consécutif (- 0,6 %).

L'intérim résiste et progresse 

Le commerce continue de se contracter (- 0,5 %), avec un recul marqué du commerce de détail et du commerce de gros. L’hébergement-restauration diminue de nouveau (- 0,3 %), avec un recul plus marqué dans l’hébergement. Les services hors intérim se contractent légèrement sur le trimestre (- 0,1 %) comme sur un an (- 0,2 %). Une éclaircie néanmoins dans ce tableau : l'intérim progresse encore ce trimestre (+ 0,3 %), contrairement à la tendance nationale. Sur un an, l’intérim bondit de 3 % dans la région, soit 1 920 emplois supplémentaires. 