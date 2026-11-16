Les ennuis s'accumulent pour l'une des stars de la musique francophone : Gims, qui a reporté sa tournée pour raisons de santé et est déjà mis en examen dans un dossier de blanchiment, va devoir répondre aussi d'accusations de corruption.

Le chanteur congolais de 40 ans est convoqué "en décembre" devant le tribunal correctionnel de Paris, aux côtés de son associé, son avocate, quatre policiers ainsi qu’un responsable d’un centre de formation à la sécurité privée, a indiqué le parquet à l'AFP, confirmant une information de Libération.

Ils sont poursuivis notamment pour corruption et travail dissimulé, a précisé le parquet. Sollicitée par l'AFP, l'avocate de Gims, Jacqueline Laffont-Haïk, n'a pas souhaité commenter.

Selon une source proche du dossier, Gims est soupçonné d'avoir participé à une affaire "d'emploi de policiers dans un cadre privé". L'enquête a été menée par la délégation nationale anti-corruption de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a-t-elle précisé.

Le tribunal est également saisi des délits d'escroquerie et d'accès frauduleux à un système de traitement informatisé de données géré par l’Etat, a précisé le parquet.

Selon Libération, qui a révélé l'affaire, Gims, Ghandi Djuna à l'état civil, est soupçonné "d'avoir employé, en dehors de tout cadre légal, des policiers armés pour assurer sa sécurité rapprochée, mais aussi d'avoir sollicité des informations confidentielles tirées des fichiers de police".

Parmi les personnes renvoyées, un homme qui se présente sur les réseaux sociaux comme ancien sous-officier de l'armée de terre puis agent de police, reconverti en chargé de la sécurité de Gims.

Cet homme vante son "service de protection des personnes" et écrit sur ses réseaux exercer "dans le respect des lois et des normes de sécurité". Sollicité par l'AFP, il n'a pas donné suite.

L'avocat d'un autre des prévenus, l'associé de Gims, Me Léon del Forno, n'a pas souhaité commenter.

Annonce difficile

Cette nouvelle affaire tombe mal pour le chanteur, trois semaines après avoir annoncé le report de son retour sur scène et d'une tournée prévue cet automne en France et en Belgique.

"Je dois me rendre à l'évidence et me ranger aux avis médicaux", a-t-il écrit dans un communiqué. "C'est une annonce difficile et qui m'attriste beaucoup, car vous savez combien j'aime plus que tout vivre ces moments avec vous, et que cette tournée s'annonçait particulièrement belle".

Surtout, cette convocation au tribunal de l'ancien membre des rappeurs de Sexion d'Assaut, devenu Maître Gims puis Gims tout court, et qui règne désormais sur la musique francophone, s'ajoute à d'autres ennuis judiciaires.

Le chanteur, qui vit entre la France et le Maroc, est déjà mis en examen dans un dossier de blanchiment international. En cause, une lessiveuse monstre d'argent sale, qui aurait permis de blanchir plus d'un milliard d'euros depuis 2014 pour le compte de "milliers" de clients, selon des sources proches de l'enquête.

Gims est suspecté par la justice d'avoir compté parmi les bénéficiaires présumés de ce mécanisme, aux côtés de dirigeants d'entreprises. Son arrestation à Roissy en mars 2026 a fait éclater l'affaire médiatiquement.

Le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), qui suit le dossier, expliquait que sa mise en examen reposait sur des soupçons de "blanchiment de fonds provenant d'activités illégales et la dissimulation de leur origine" et "d'utilisation de fonds d'origine illicite aux fins d'investissements immobiliers importants à l'étranger".

Dans les radars notamment, le projet Sunset Village à Marrakech, au Maroc, promu par le chanteur qui a depuis été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

En garde à vue, Gims s'est défendu en évoquant un simple "contrat d'image", selon une des sources proches du dossier.