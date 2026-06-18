Les experts-comptables tournés vers l'avenir

Experts-comptables
Cabinet Bodec : la technicité au service du conseil
18/06/2026 Amandine Pinot
Bailleul (59)
Après Amiens, le rendez vous annuel des experts comptables de la région Hauts-de-France aura lieu au Kursaal, à Dunkerque, les 25 et 26 juin. Corinne Renart, présidente de l’Ordre régional des Experts-Comptables, revient sur cette édition qui veut prendre de la hauteur.
©Lena Heleta
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