Experts-comptables
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Interview

Les experts-comptables tournés vers l'avenir

Après Amiens, le rendez vous annuel des experts comptables de la région Hauts-de-France aura lieu au Kursaal, à Dunkerque, les 25 et 26 juin. Corinne Renart, présidente de l’Ordre régional des Experts-Comptables, revient sur cette édition qui veut prendre de la hauteur.

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©Lena Heleta

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p><strong>Quel est le thème de cette édition 2026 ?</strong></p><p>Pour cette année, nous avons choisi le thème : «Cap Conseil, prenez-le large vers la valeur ajoutée». Nous avons voulu innover par rapport aux précédentes éditions, en allant plus loin que les matières classiques fiscales et sociales. Ce Campus 2026 sera orienté vers les nouvelles missions de l’expert comptable. Avec l’arrivée de l’IA, de la data, de la facturation électronique, il est important justement de passer le cap. </p><p><strong>C’est-à-dire ?</strong></p><p>Nous devons accompagner le dirigeant dans ses problématiques.

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