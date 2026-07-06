La Fondation du patrimoine et Airbnb ont annoncé les lauréats du Grand Prix du patrimoine et tourisme local, un vote en ligne qui a mobilisé près de 70 000 participants. Avec 14% des voix, le Centre Historique Minier (CHM) de Lewarde s’est distingué parmi les 12 sites candidats sélectionnés par la Fondation du patrimoine (voir encadré).

Il recevra prochainement une dotation de 125 000 euros pour soutenir ses travaux de restauration. Ce site emblématique, classé monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, bénéficiera ainsi d’une restauration complète de la structure du puits numéro deux.

«Le Centre Historique Minier conserve et perpétue la mémoire du charbon et des mineurs»

Pour Stéphane Ledez, délégué partenariats et mécénat d’entreprise de la Fondation du patrimoine en Hauts-de-France, «le Centre Historique Minier conserve et perpétue la mémoire du charbon et des mineurs. La Fondation du patrimoine est attachée à la sauvegarde de ce patrimoine atypique. Soutenir les missions de restauration du CHM de Lewarde, c’est transmettre le souvenir et le patrimoine historique minier mais aussi l’économie de notre territoire pour les générations futures».

Le CHM accueille chaque année plus de 160 000 visiteurs. Situé près de Douai, il s'impose comme l’un des premiers sites culturels de la région. Le Centre offre une visite dans l’univers des mineurs, retraçant trois siècles d’histoire industrielle et sociale.

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