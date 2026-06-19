À Londinières, dans le Pays de Bray, le Relais du Lion d’Or poursuit son développement en obtenant le label «Destination d’Excellence», qui succède progressivement à la marque Qualité Tourisme. Installé dans un ancien relais de poste entre Dieppe et Neufchâtel-en-Bray, l’établissement est dirigé depuis 23 ans par Arnaud et Murielle Vautier.

Reconnu pour sa cuisine traditionnelle mettant à l’honneur les produits du terroir, le restaurant s’appuie sur une offre structurée comprenant deux salles de restauration d’une capacité de 60 couverts, une terrasse intérieure ainsi qu’un espace événementiel pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.

L’obtention du label intervient à l’issue d’un audit mystère réalisé après un accompagnement de la CCI Rouen Métropole. Le jury a notamment souligné la qualité de l’accueil, le professionnalisme des équipes, la maîtrise de la prestation culinaire ainsi que les engagements de l’établissement en faveur des circuits courts, de la réduction des déchets et de la transmission des savoir-faire via l’apprentissage.

Tourisme : la qualité devient stratégique

Les labels qualité occupent une place de plus en plus stratégique dans l’économie touristique. Face à une concurrence accrue entre destinations et à l’évolution des attentes des consommateurs, les établissements cherchent à se démarquer par des engagements mesurables en matière d’accueil, de durabilité et de qualité de service.

Le label «Destination d’Excellence», piloté par Atout France, s’inscrit dans cette logique en intégrant des critères liés à la transition écologique, à l’accessibilité et à la réduction de l’empreinte environnementale. Pour les professionnels, ces certifications représentent un investissement qui peut générer des retombées économiques significatives grâce à une meilleure visibilité, une fidélisation accrue de la clientèle et un renforcement de leur réputation.