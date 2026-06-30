Luc Baijot, réélu président de Présoa

Huit mois après l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre ayant acté la fusion-absorption de Médisis par Présoa, le nouveau Conseil d'administration vient d'élire son président, Luc Baijot, reconduit à la tête de l'instance.

L'élection intervient dans un contexte de transformation majeure pour le service de santé au travail qui change d'échelle. Présoa couvre désormais 22 000 entreprises et leurs 290 000 salariés. Par ailleurs, le nouveau Conseil d'administration, structuré sur une base paritaire employeurs/salariés, rassemble des représentants issus du MEDEF, de la CPME et de l'U2P côté patronal, et des principales organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, FO) côté salarié des territoires de l’Oise et de l’Aisne.

«En s'appuyant sur ces instances renouvelées, Présoa confirme son ambition : déployer une politique de santé au travail cohérente, moderne et adaptée aux besoins du territoire. C'est un cap que je m'engage à tenir», exprime Luc Baijot.



Luc Baijot est également Président d'ARD Finance et représentant du MEDEF 60.



