Face à la dynamique économique importante que connaît le territoire du Dunkerquois et des Flandres, les besoins des dirigeants de PME notamment, évoluent. C'est là que la franchise locale du réseau de cadres opérationnels Bras Droit des Dirigeants intervient. Est donc mis en place un pôle RH de proximité destiné à accompagner les entreprises de la Côte et des Flandres dans leurs enjeux de structuration et de développement. Cela a pu être mis en place grâce à l’arrivée de Sabine Van Den Bussche, experte en ressources humaines forte, pour accompagner Valérie Camps, qui gère la franchise locale Bras Droit des Dirigeants.

Ce pôle RH intervient sur des besoins ponctuels, mais aussi dans le cadre d’un accompagnement régulier, de quelques semaines à plusieurs années, comme le recrutement et intégration des collaborateurs ; l'organisation et structuration de la fonction RH ; les entretiens annuels et professionnels ; le plan de développement des compétences ; le dialogue social ; les obligations réglementaires et conformité sociale ; l'accompagnement managérial et aussi la qualité de vie au travail.

«Les chefs d’entreprise doivent aujourd’hui gérer des enjeux humains de plus en plus complexes tout en poursuivant leur développement. Notre ambition est de leur apporter des solutions RH concrètes, adaptées à leur taille et à leurs besoins. Nous venons pour faire, mettre en œuvre et accompagner durablement les équipes, pas seulement pour conseiller», explique Valérie Camps.