Aisne : L'Umih 02 en lutte contre la concurrence déloyale

Les restaurateurs, hôteliers et autres patrons d'établissements de nuits étaient réunis lundi 29 juin au centre Laho Formation de Laon pour l'assemblée générale de l'Umih 02. Jean-Marie Serre, président de l'Umih 02, est revenu sur le contexte «particulièrement exigeant» qui continue de peser sur ces entreprises depuis un an. Il cite les «contraintes réglementaires toujours plus nombreuses, les tensions sur l'emploi et les incertitudes qui touchent nos métiers». Malgré cela, l'Umih 02 est restée mobilisée pour défendre la profession et obtenir des avancées concrètes pour le secteur d'activité.

Le paracommercialisme, «un fléau»

L'un des sujets majeurs qui a mobilisé l'Umih est le développement du paracommercialisme : cela vise les activités commerciales exercées par des particuliers ou des organismes qui n'ont pas le statut de commerçant ou qui n'en supportent pas les obligations et les charges. «Déjà identifié comme une problématique importante l'an dernier, ce phénomène est devenu cette année un véritable fléau pour nombre de nos établissements, se désole Jean-Marie Serre. Face à cette concurrence déloyale qui fragilise nos entreprises et remet en cause l'équité économique entre les acteurs, nous avons agi et continuerons d'agir avec détermination». Un sujet loin d'être nouveau mais qui est donc un cheval de bataille de l'Umih comme l'a confirmé Franck Chaumes, président national de la branche Restauration au sein de l'Umih, venu assister à l'assemblée générale à Laon.