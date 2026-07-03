La Caisse d'Épargne Normandie ouvre les candidatures de la sixième édition de son concours Normandy4Good, destiné à soutenir les projets innovants à impact positif. Les entreprises, start-up et porteurs de projets normands ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur dossier.

Organisé en partenariat avec le MoHo, avec le soutien de la Région Normandie et d'un collectif d'acteurs économiques, le concours distingue trois catégories : innovation, start-up et jeune. Les initiatives devront répondre à des enjeux liés à l'environnement, à l'inclusion numérique, à la santé ou au mieux-vivre.

Les candidatures sont évaluées selon plusieurs critères : l'impact du projet, sa faisabilité, son modèle économique, sa capacité à mobiliser des partenaires et son potentiel de développement en Normandie.

Normandie Numérique, nouveau partenaire

Au-delà d'une récompense, les trois lauréats bénéficieront d'un accompagnement d'un an. Le dispositif comprend un hébergement au sein du MoHo, à Caen, un coaching personnalisé assuré par les équipes de la Caisse d'Épargne Normandie ainsi qu'un appui des partenaires selon leurs domaines d'expertise.

Pour cette édition 2026, Normandy4Good accueille un nouveau partenaire, Normandie Numérique, afin de renforcer les thématiques liées à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et au numérique responsable. La présidence d'honneur est confiée à Christophe Rosenberger, professeur à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN), spécialiste de la cybersécurité et de la biométrie.

En 2025, le concours avait reçu 20 dossiers et récompensé cinq projets, parmi lesquels Arkeau, Bulb'up, Symbi0se, FacteurDix et Maison Berry.