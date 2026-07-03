En ouverture de soirée, la présidente du Medef Aisne, Pascale Sebille, a tenu à remercier les mandataires et partenaires présents avant de rappeler l’importance du réseau entrepreneurial. «Dans une période où tout semble aller très vite, où les incertitudes s’accumulent, nous continuons à croire en une valeur simple, le collectif», a-t-elle souligné.

Devant la préfète de l’Aisne, Fanny Anor, la représentante patronale a évoqué une «époque paradoxale». Si les entreprises bénéficient aujourd’hui d’avancées majeures dans les domaines des technologies, de l’innovation ou encore de l’intelligence artificielle, elles doivent également composer avec de nombreuses incertitudes telles que géopolitiques, énergétiques, climatiques, économiques ou encore réglementaires. «Nous ne sommes pas réunis ce soir pour dresser un catalogue des difficultés. Je crois que l’entrepreneur est, par nature, un optimiste obstiné», a déclaré Pascale Sebille, rappelant la capacité d’adaptation des dirigeants.

L’IA, un levier à accompagner

Parmi les grands sujets abordés, l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans les réflexions des entreprises. Si cette évolution technologique peut susciter des interrogations, la présidente du Medef Aisne a rappelé qu’elle ne remplace pas l’humain au cœur de l’entreprise. «Aucune intelligence artificielle n’a encore réussi à remplacer un patron de PME qui répond à ses clients, échange avec son banquier, recrute un salarié, répare une machine ou rassure une équipe», a-t-elle illustré. Pour elle, l’IA représente néanmoins «un formidable levier de compétitivité» à condition d’investir, de former et d’accompagner les entreprises. «Notre responsabilité est de ne pas subir cette révolution mais d’en devenir des acteurs», a-t-elle insisté.

Entre économie et transition écologique

Autre enjeu majeur, le changement climatique. Pascale Sebille a rappelé que les entreprises sont déjà engagées dans des démarches d’adaptation, avec pragmatisme. «Il ne faut pas opposer économie et environnement», a-t-elle affirmé, appelant à investir dans la transition écologique. Pour financer ces transformations, la présidente du Medef Aisne a rappelé la nécessité de disposer d’entreprises solides capables de créer de la richesse et d’innover.

Elle a également salué le courage entrepreneurial des dirigeants du territoire, citant notamment les représentants de Rockwool présents lors de la soirée. «Créer un emploi n’est jamais un simple chiffre. C’est souvent permettre de rester vivre sur son territoire, faire travailler des sous-traitants, former des jeunes, maintenir une école et des commerces», a-t-elle expliqué.

Pour Pascale Sebille, chaque entreprise joue ainsi un rôle bien au-delà de son activité économique, elle participe à faire vivre tout un écosystème local. Un message qui a résonné auprès des entrepreneurs réunis à Soissons autour d’une même conviction face aux mutations à venir. La coopération restera une des clés de réussite.