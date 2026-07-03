Fibre Excellence: Matthieu Pigasse a déposé une offre de reprise

Le groupe du financier Matthieu Pigasse a déposé jeudi soir une offre de reprise du groupe papetier en difficulté Fibre Excellence auprès du tribunal de commerce de Toulouse, a indiqué vendredi l'entourage du banquier à l'AFP.

L'offre est portée par le groupe du financier Combat, associé à deux fonds gérés par les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, tandis qu'un tour de table doit être finalisé avec des investisseurs de la filière bois et papier.

Mais "rien n'est encore acquis", a prévenu M. Pigasse, selon son entourage, "parce que l'Etat doit être au rendez-vous", notamment pour le tarif du rachat de l'électricité produite par Fibre Excellence et pour les conditions de fourniture du bois.

Ni le montant de son investissement ni le scénario de diversification n'ont été indiqués.

Une audience est prévue lundi au tribunal de commerce de Toulouse pour la présentation de l'offre.

Dans un communiqué, la présidente de la région Occitanie Carole Delga s'est félicitée vendredi du dépôt "de l'offre portée par Matthieu Pigasse et fondée sur un business plan réaliste, une gouvernance solide et une véritable ambition industrielle".

"Le gouvernement demandait un projet sérieux et financé: c'est le cas", ajoute-t-elle.

Engagement de l'Etat

"Pour autant, le travail est loin d'être terminé (...). J'attends désormais que l'État s'engage davantage à nos côtés, y compris financièrement", déclare encore Mme Delga.

Quelque 670 emplois sont à la clé chez Fibre Excellence, qui possède les deux dernières grandes fabriques de pâte à papier de France, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Le groupe a été placé en redressement judiciaire fin avril après que son actionnaire Jackson Wijaya - dont la famille dirige le géant indonésien de la pâte à papier mondiale Asia Pulp and Paper -, a refusé d'envisager des investissements supplémentaires.

Le 22 juin, la direction actuelle de Fibre Excellence avait annoncé retirer sa propre offre de reprise du groupe papetier pour laisser la place à "un nouvel investisseur", à savoir M. Pigasse.

"Trois critères importants" conditionnent l'offre du financier, selon son entourage. Ils portent sur le tarif de rachat de l'électricité produite par l'usine de Saint-Gaudens et l'approvisionnement en bois aidé par l'Office national des forêts (ONF), alors que le cours de cette matière première a grimpé, mettant Fibre Excellence en difficulté.

Cela comprend également la réintégration du site de Saint-Gaudens dans le système européen des quotas carbone.

Outre la production de pâte à papier, dont il est le numéro 1 en France, Fibre Excellence produit de l'électricité à partir de bois et de copeaux, dont le cours a augmenté de 50% sur le marché français ces dernières années.

Le gouvernement propose notamment de relever de 20% le tarif de rachat de cette électricité à Fibre Excellence, mais sans préciser "sur quel volume exactement", avait expliqué vendredi à l'AFP Mme Delga.