BFC Angels investit dans le développement de La Réussite





Basée à Dijon, l’association BFC Angels investit dans La Réussite afin d'accompagner le développement en franchise de cet opérateur de coworking créé en Bourgogne. Le tour de table de plus de 500 000 euros, réalisé avec les BFC Angels et Réseau Entreprendre, doit permettre d'accélérer le déploiement du réseau.

Un modèle déjà déployé sur le territoire

La Réussite développe des espaces de coworking destinés aux entreprises, aux salariés, aux indépendants et aux petites équipes installées hors des grandes métropoles. Le réseau compte aujourd'hui sept sites ouverts, tandis que trois nouvelles implantations sont en préparation. Deux franchisés sont déjà engagés dans le projet.

L'entreprise organise son développement autour de groupes de trois à sept espaces de coworking reliés entre eux. Cette organisation permet de mutualiser les coûts, d'élargir les usages et d'assurer une proximité avec les utilisateurs. Les espaces offrent aux usagers des conditions répondant aux standards des entreprises, en matière de confort, d'ergonomie et de qualité de vie au travail.

Un investissement pour accompagner le développement

La levée de fonds a pour objectif de financer le développement du réseau en franchise. Chaque implantation sera portée par un franchisé local qui s'appuiera sur une méthode, mais aussi des outils et un réseau déjà éprouvés.

Pour Thibaut Rémy, instructeur du dossier, l'investissement de BFC Angels repose sur trois critères : la qualité de l'équipe fondatrice, l'ancrage territorial du projet et sa capacité à se déployer à plus grande échelle.



