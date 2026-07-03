Les Hauts-de-France, la destination d’évasion par excellence

Et si les Hauts-de-France étaient la destination estivale à ne pas manquer ? Entre nature, patrimoine, culture et loisirs, la région off re un paysage propice à la détente, à l’évasion et au ressourcement, grandes tendances touristiques du moment. Depuis la crise du Covid-19, les terres régionales attirent les touristes désireux désormais de voyager près de chez eux dans le but de se déconnecter. «Les Hauts-de-France confirment leur place parmi les régions françaises qui progressent le plus rapidement en matière de fréquentation touristique, grâce à une offre qui répond aux nouvelles attentes de ressourcement, de nature et de proximité», explique Hauts-de-France Tourisme. Les chiffres le prouvent : entre 2022 et 2025, les nuitées en Hauts-de-France progressent de 7,1% contre 4,9% au niveau national. Quant aux nuitées de la clientèle internationales, elles sont en hausse de 24%. Ce retour massif des clientèles internationales marque la saison 2025. Désormais, un visiteur sur quatre est étranger, les Britanniques restant les plus nombreux. «Un mix touristique qui soutient l’économie régionale», note Hauts-de-France Tourisme.

C’est dire que les Hauts-de-France possèdent pléthores d’atouts touristiques, 2025 confirmant et ancrant la région dans une dynamique touristique en hausse. Avec 23,3 millions de visiteurs l’année dernière, la région a enregistré un record. Les nuitées dans l’hôtellerie de plein air ont particulièrement attiré les touristes, en hausse de 15,5%, soit la plus forte croissance en France parmi les autres régions. Et globalement, 16,5 millions de nuitées (hôtels, campings, hébergements, meublés Gîtes de France) ont été enregistrées en 2025, soit +3,8% de nuitées par rapport à 2024. L’été 2026 s’annonce tout aussi lumineux pour le tourisme régional. Les responsables d’hébergements touristiques, interrogés dans le cadre de l’enquête de conjoncture de Novamétrie, estiment leur carnet de réservations stable pour les mois de juin et juillet, suivant la très bonne activité de l’été 2025. Et d’après le baromètre Likibu (daté au 29 mai 2026), les réservations Airbnb, Abritel et Booking sont en avance (+16%) pour les mois de juillet et août.

Destination nature

Les Hauts-de-France se distinguent sans aucun doute par ses paysages naturels, faisant d’elle une destination prisée pour cette reconnexion à la nature tant attendue. Ses grands espaces de campagne, ses grandes étendues de plage, ses forêts et ses vallées séduisent. La région abrite d’ailleurs trois sites labellisé «Grands sites de France» : les Deux Caps Blanc-Nez et Gris-Nez, la Baie de Somme et les Dunes de Flandres depuis 2025. Les cinq parcs naturels régionaux, les 120 parcs et jardins ouverts au public, les 170 km de la Vélomaritime le long des côtes, les parcours de randonnée pédestre ainsi que les croisière sur l’Oise fondent également sa renommée.

Culture et loisirs : autres atouts

La région Hauts-de-France s’inscrit donc dans ce tourisme d’évasion et de ressourcement à proximité qui est en croissance depuis plusieurs années en France et aussi à l’échelle européenne. Selon le baromètre Ifop 2026, sur les attentes des Français pour leurs vacances d’été, 48% des Français expriment un besoin de prendre l’air. La fonction centrale des vacances comme «moment de ressourcement, de déconnexion et de bien-être» est plébiscitée.

L’imaginaire des vacances 2026 est fortement marqué par des aspirations à l’évasion et au dépaysement, proche de la nature. Et les deux aspirations prioritaires e basent sur le besoin de se ressourcer et de prendre soin de soi et le besoin de s’évader du quotidien et du stress de la vie quotidienne. «Dans un contexte économique plus contraint, la force des Hauts-de-France est de proposer une expérience de qualité, accessible, proche et authentique. C’est précisément ce que recherchent de nombreux vacanciers aujourd’hui», analyse Hauts-de-France Tourisme. Et près de 1 000 sites culturels et de loisirs peuvent contenter toutes les envies.

La région est riche de son passé, le patrimoine historique demeure attrayant pour de nombreux touristes. Dans le même sens, les lieux culturels enregistrent une hausse des visites... les Hauts-de-France se définissant comme la région des musées, avec le Louvre-Lens, le Château de Chantilly, le Musée vivant du cheval ou encore le Centre Historique minier de Lewarde. Musée aussi à ciel ouvert, les visiteurs ne peuvent pas échapper aux grandes cathédrales gothiques, caractéristiques de l’histoire du territoire.

Les vacances loisirs suivent la même tendance en hausse, les parcs d’attractions régionaux enregistrant une hausse des visites chaque année. La Mer de Sable à Ermenonville, le Parc Astérix à Plailly, Bagatelle à Merlimont, Dennlys Parc ou le Parc d’Olhain près de Béthune ou encore le Center Parc du domaine du Lac d’Ailette proposent des expériences uniques... au reflet de cette riche et belle région des Hauts-de-France.