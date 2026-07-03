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Dossier

La visite d'entreprise : l'autre tourisme en plein boom

Le tourisme industriel s’organise, il est même en pleine croissance, avec une augmentation de 40% du nombre de visiteurs dans les Hauts-de-France selon l’Observatoire Entreprise et Découverte de la visite d’entreprise.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>L’association Entreprise et Découverte s’affirme comme l’expert national de la visite d’entreprise. Elle compte un réseau de 500 entreprises partenaires, elle agit en étroite collaboration avec les ministères, les régions et les fédérations professionnelles. Elle anime le site de référence qui recense toutes les visites d’entreprise en France. Elle publie tous les deux ans son Observatoire du tourisme de savoir-faire, elle sort chaque année ses Guides du Routard de la visite d’entreprise et sa carte Michelin de la France des savoir-faire. En résumé, Entreprise et Découverte œuvre pour le dé.

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