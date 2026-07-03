La visite d'entreprise : l'autre tourisme en plein boom

Tourisme
Verdun : le Fort de Vaux rouvre avec un parcours immersif entièrement rénové
02/07/2026 LGFR
Verdun (55)
Le tourisme industriel s’organise, il est même en pleine croissance, avec une augmentation de 40% du nombre de visiteurs dans les Hauts-de-France selon l’Observatoire Entreprise et Découverte de la visite d’entreprise.
Une visite incontournable dans les Hauts-de-France : Arc et ses 200 ans d’histoire. © Entreprise et Découverte
La Manufacture nationale de la tapisserie de Beauvais ouverte au public. © Entreprise et Découverte
La production du chocolat de Beussent Lachelle dévoilée aux visiteurs. © Entreprise et Découverte
Les fonderies de Sougland à Saint-Michel dans l'Aisne. © Entreprise et Découverte
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