Thierry Marx au Club des acteurs économiques de l’Est de la Somme

Le président Julien Burlat a accueilli Thierry Marx en lui présentant le Club des acteurs économiques de l’Est de la Somme, créé en 2021, et qui en 2026 compte 49 membres. L’illustre cuisinier en est le dixième invité. Né en 1959 à Belleville dans le 20e arrondissement de Paris, Thierry Marx a grandi entre les cités HLM et les tatamis de judo, dont il est ceinture noire 4ème dan et qui ,dit-il, lui a appris pour faire, et apporté les valeurs. Il a ensuite intégré les Compagnons du devoir chez qui il a appris la pâtisserie : «J’ai beaucoup aimé, et j’ai appris grâce à la transmission orale. En 1978, j’ai obtenu mon CAP de pâtissier, glacier, chocolatier et ensuite je me suis engagé dans l’armée en tant que casque bleu au Liban».

Un engagement social et solidaire

Très proche des jeunes non favorisés, il a fondé des écoles de la deuxième chance gratuites. «Je veux utiliser mon succès afin d’offrir un escalier social à ceux que le système a délaissés. Je refuse l’assignation sociale. J’ai tracé mon chemin grâce à la discipline du sport, la rigueur de l’armée et les valeurs du compagnonnage. Je défends une économie sociale et solidaire, et suis convaincu que la cuisine est un puissant levier de réparation et de liberté. Dans nos établissements, nous avons formé en 2019, 860 personnes, de 45 nationalités, 460 hommes et 340 femmes. La relation entre patron et salarié doit être la confiance, sachant qu’il ne peut pas régler tous les problèmes privés de chacun d’entre eux. La progression des collaborateurs est très importante. Il faut leur apprendre à déléguer. Il faut aussi savoir changer. La relation humaine est essentielle tout comme le dialogue. L’humain doit être au centre des débats en partageant la valeur travail et l’effort».

Président de l'Umih

Thierry Marx a aussi insisté sur un entrepreneuriat associatif qui est la conjonction entre la formation aux métiers de la restauration et le sport pour maintenir la condition physique des jeunes. Il a terminé la conférence en donnant comme conseil aux futurs patrons, savoir «être en avant, calme et droit», (ndrl : célèbre expression du cavalier du Cadre Noir de Saumur, François Lhotte au XIXe siècle). Thierry Marx a obtenu sa première étoile Michelin en 1988, aujourd’hui, il en a trois. Il est également président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).