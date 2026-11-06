Cette décision fait suite à la détection d'amiante lors de sondages de rénovation menés par une entreprise spécialisée. L'établissement, qui accueille 450 élèves, restera clos jusqu'au vendredi 13 novembre inclus afin de réaliser des analyses complémentaires et de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble des élèves et du personnel du collège.

Un coup d'arrêt pour un chantier de 8,8 millions d'euros

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a prononcé la fermeture d'urgence du collège public Charles-Guérin de Lunéville ce jeudi 5 novembre à 14h. Des sondages menés fin octobre et début novembre ayant révélé la présence d'amiante, l'évacuation immédiate des 450 élèves et du personnel est devenue inévitable. Construit en 1975, l'établissement fait actuellement l'objet d'une modernisation dans le cadre du programme Collèges nouvelles générations (PCNG). Un projet de rénovation pour lequel la collectivité investit 8,8 millions d'euros.

Sécurité sanitaire et continuité de l'activité

La suspension du chantier a été décidée après la réception d'un rapport alarmant indiquant qu'un prestataire ne pouvait garantir le respect du protocole amiante. Face au risque, la direction de l'établissement a communiqué la priorité absolue des autorités : «Par mesure de précaution, le bâtiment a été évacué ce jeudi 5 novembre pour protéger les élèves, les équipes pédagogiques et l’ensemble des agents. Il restera fermé jusqu’au vendredi 13 novembre inclus». Les services de l'Éducation nationale et le Département coordonnent désormais des analyses de l'air pour lever le doute.

Cette fermeture soudaine impacte directement l'organisation des familles et des entreprises locales. Les cours en présentiel sont suspendus, forçant le corps enseignant à basculer vers un modèle d'enseignement à distance. Un accueil minimum reste toutefois assuré pour les parents actifs dans l'incapacité de télétravailler.