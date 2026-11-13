Face au refus du dialogue et à la menace d’un blocage toute la semaine, la direction a fait évacuer les locaux par les forces de l’ordre en fin de journée.

Lundi 9 novembre 2026, une quarantaine de manifestants ont investi le siège administratif de l’Université de Lorraine à Nancy dès 14h30. Lors de cette action menée au cours Léopold, plusieurs agents ont été bousculés et les personnels d’accueil ont été vivement effrayés. Malgré ces tensions initiales, la présidente de l’établissement a tenté d’ouvrir des discussions avec les occupants. Toutes les modalités d’échange proposées ont cependant été rejetées par le groupe, qui entendait imposer ses revendications sans négociation.

La crédibilité des diplômes en jeu

Les manifestants réclamaient notamment la validation automatique du semestre en cours et annonçaient leur intention d’occuper le bâtiment durant toute la semaine. Pour la gouvernance universitaire, une telle mesure porterait atteinte aux principes fondamentaux de l’institution et aux exigences liées à la délivrance des diplômes. Passé l’horaire habituel de fermeture, la présidence a donc sollicité l’intervention des forces de l’ordre pour libérer les lieux. L’opération d’évacuation s’est finalement déroulée dans le calme, sans heurts ni dégradations matérielles.

Maintenir le dialogue sans céder aux blocages

Depuis le début du mouvement étudiant, l’Université de Lorraine indique avoir facilité l’expression des mobilisations sur l’ensemble de ses campus. Si la direction réaffirme sa volonté de privilégier le dialogue dans le respect des personnes, elle refuse que des positions radicales décrédibilisent l’établissement auprès des acteurs économiques et académiques.

Garantir la valeur des diplômes lorrains reste pour l’institution le socle indispensable de son attractivité régionale.