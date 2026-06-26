Mâcon confirme son ambition internationale dans le monde du vin

Située au sud de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, Mâcon s’appuie sur une longue tradition viticole pour développer son rayonnement à l’échelle internationale. Le 20 novembre 2026, la ville accueillera la deuxième édition du Concours des Grands Vins du Monde, une manifestation ouverte à l’ensemble des pays producteurs. Lancé en 2025, le concours avait réuni 245 échantillons provenant de 12 pays et mobilisé 90 dégustateurs issus de 18 nationalités. Fort de ce premier succès, l’événement poursuit sa croissance avec l’objectif de devenir une référence dans le calendrier mondial des concours œnologiques. Tous les types de vins peuvent être présentés, qu’ils soient rouges, blancs, rosés ou effervescents, sans restriction de cépage, de région ou de millésime.

Une organisation fondée sur la rigueur

Le concours repose sur un protocole d’évaluation strict inspiré du savoir-faire développé depuis plus de 70 ans par le Comité des Salons et Concours de Mâcon. Les vins sont dégustés à l’aveugle par des professionnels du secteur, parmi lesquels figurent sommeliers, œnologues, journalistes spécialisés et experts de la filière. Chaque échantillon est évalué selon plusieurs critères liés à son apparence, ses arômes, ses qualités gustatives et son équilibre général. Les bouteilles sont anonymisées, contrôlées et conservées dans une cave dédiée afin de garantir la fiabilité des résultats. Seuls 30% des vins en compétition peuvent être récompensés. Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 23 octobre 2026 et les échantillons pourront être réceptionnés jusqu’au 6 novembre. Le palmarès sera dévoilé dès le lendemain des dégustations.



À travers cette initiative, Mâcon renforce son rôle de vitrine du patrimoine viticole et contribue au dynamisme économique et touristique de la Saône-et-Loire, territoire reconnu pour son ancrage historique dans la culture du vin.