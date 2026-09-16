Emmanuel Macron a réuni mercredi un Conseil de défense et de sécurité nationale consacré à la situation en Ukraine et à la "multiplication des attaques hybrides sur le territoire européen", a-t-on appris de source au sein de l'exécutif.

Rien n'a filtré sur la teneur de cette réunion. Les attaques dites hybrides imputées par les Européens à la Russie, menées notamment via des drones, se sont récemment multipliées en Europe, en Allemagne, au Danemark ou en Lituanie.

Le débat sur la riposte n'a pas été tranché par les dirigeants européens.

Le président français doit rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre la semaine prochaine à New York.

Emmanuel Macron a, par ailleurs, décidé d'annuler son traditionnel déplacement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, alors qu'une visite du site de Fort Boyard, en Charente-Maritime, avait été envisagée pour ce vendredi.

L'Elysée a invoqué "la dégradation de la situation internationale ces derniers jours" et "ses conséquences en France" pour justifier cette décision, en référence notamment à la montée des prix du carburant liée à la crise au Moyen-Orient. Selon la source au sein de l'exécutif, l'agenda présidentiel de vendredi a été dégagé pour un événement en lien à cette crise, dont la nature n'a pas été précisée.

Le chef de l'Etat a aussi tenu mardi une réunion des services de l'Etat "sur la situation dans le Golfe et ses conséquences sur le marché mondial de l'énergie" et s'est entretenu ou va s'entretenir avec plusieurs dirigeants de la région.