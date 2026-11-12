Face à l'essor des matériaux composites dans l'industrie et aux exigences croissantes en matière d'écoconception et de fin de vie des produits, le consortium ACELT réunit trois acteurs complémentaires de la filière plasturgie et composites d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Sud : ALTHEORA, groupe industriel spécialisé dans les matériaux composites, la plasturgie et le revêtement de surface, porte le projet aux côtés de MÄDER COMPOSITES FRANCE, spécialiste des matériaux et solutions innovantes pour les composites, et IPC, centre technique de référence de la filière plasturgie et composites.

Ensemble, les trois partenaires mutualisent leurs compétences en matériaux, procédés de transformation et recherche appliquée pour développer des solutions concrètes de recyclage en boucle fermée et de valorisation des pièces polyester renforcées de fibres de verre, afin de réduire l'empreinte environnementale des composites. Ignifugés et issus du recyclage, les matériaux ACELT visent des applications dans les réseaux urbains de distribution d’énergie, le ferroviaire, les mobilités ainsi que les équipements urbains.

Un soutien public au titre de France 2030 régionalisé

Le projet ACELT est lauréat de la relève du 28 octobre 2025 de l'axe « Projets collaboratifs i-Démo régionalisé » du plan France 2030 Auvergne-Rhône-Alpes et région Sud. Cet axe i-Démo régionalisé vise à soutenir les projets collaboratifs de R&D permettant de renforcer des acteurs industriels et de services sur des marchés porteurs, afin de constituer ou conforter, autour de leaders, donneurs d’ordres ou offreurs d’innovations à haute valeur ajoutée, un tissu de relations industrielles collaboratives durables et pérennes. Le financement du projet ACELT est ainsi assuré, à parité, par les financeurs que sont la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Sud et l’Etat. La mise en œuvre du financement est confiée, pour la part État et la Région Sud, à l’opérateur Bpifrance.

«Avec ACELT, nous faisons du recyclage des composites un avantage industriel concret. Les matériaux recyclés et ignifugés que nous développons avec Mäder Composites France et IPC sont destinés en priorité aux coffrets et équipements des réseaux de distribution d’énergie, cœur de métier de Mecelec Composites, ainsi qu’au ferroviaire et aux équipements urbains. Nos clients attendent des solutions plus sobres en carbone : le soutien de France 2030 nous permet d’accélérer une feuille de route engagée depuis plusieurs années et de renforcer la compétitivité de nos sites industriels français» témoigne Bénédicte Durand, PDG d'Altheora.

De son côté, Julien Molina, PDG de Mäder commente : «ACELT s'inscrit pleinement dans notre positionnement en matière de décarbonation et de protection de l'environnement, démarche reconnue par la médaille d’or EcoVadis que nous avons renouvelée cette année. Le recyclage des composites représente aujourd'hui un enjeu industriel majeur, et ce projet collaboratif soutenu par France 2030 régionalisé va nous permettre d'accélérer nos travaux sur ce sujet stratégique».