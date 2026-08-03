En Meurthe-et-Moselle, la pression sur le marché du travail s’accentue. Au deuxième trimestre 2026, 50 550 personnes inscrites à France Travail sont tenues de rechercher un emploi, soit 740 de plus qu’au trimestre précédent (+1,5%). Parmi elles, 30 710 sont sans activité et relèvent de la catégorie A, tandis que 19 840 exercent une activité réduite. Le nombre d’inscrits en catégorie A progresse de 1,7% sur trois mois et de 3,4% sur un an. Au total, 58 370 personnes sont inscrites dans les catégories A à E, hors publics en attente d’orientation ou engagés dans un parcours social, un volume en hausse de 1,1% sur le trimestre et de 1,7% sur un an. À ces effectifs s’ajoutent 10 541 personnes en parcours social et 2 933 en attente d’une orientation. Ces évolutions donnent aux entreprises et aux acteurs économiques locaux un indicateur de la situation du marché de l’emploi et des enjeux liés à l’adéquation entre les compétences disponibles et les besoins de recrutement.

Un marché du travail français sous surveillance

La situation meurthe-et-mosellane s'inscrit dans une tendance régionale : en Grand Est, les inscrits des catégories A, B et C progressent de 1,3% sur le trimestre, tandis que la catégorie A augmente de 1,2%. Mais l'interprétation des chiffres doit rester prudente. Depuis janvier 2025, la réforme du plein emploi a élargi l'inscription automatique à France Travail de certains bénéficiaires du RSA, jeunes accompagnés par les missions locales et personnes suivies par Cap emploi.