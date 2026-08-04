Meurthe-et-Moselle : la donnée pourrait changer les territoires

La donnée s’impose progressivement comme un nouvel outil d’aménagement des territoires. Dans le Grand Est, Grand Est Développement organise, le 28 août 2026, un webinaire consacré à la manière dont les données ouvertes peuvent contribuer à construire des territoires plus attractifs, durables et performants. L’événement, organisé en partenariat avec Sogetrel, réunira notamment des élus, des collectivités et des acteurs publics autour des infrastructures numériques, des réseaux et des équipements connectés.

Pour la Meurthe-et-Moselle, cette réflexion touche directement les enjeux d’aménagement et de développement économique. L'exploitation des données peut aider les collectivités à mieux comprendre les besoins du territoire, à améliorer le fonctionnement des services publics et à accompagner la transformation numérique locale. Pour les entreprises, les infrastructures connectées et les données ouvrent de nouvelles possibilités d’innovation. Le webinaire présentera des solutions concrètes aux acteurs du territoire.

La donnée devient un enjeu économique

Au-delà de la Meurthe-et-Moselle, la démarche illustre une évolution qui concerne les collectivités partout en France. L'enjeu n'est plus seulement de disposer d'une connexion numérique performante, mais de transformer les données disponibles en outils d'aide à la décision et en services utiles. Cette évolution ouvre un nouveau champ pour les entreprises spécialisées dans les réseaux, les infrastructures numériques, les logiciels et les services aux collectivités. La maîtrise de ces outils renforce la compétitivité et l’attractivité des territoires.