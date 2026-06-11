Le Département de la Meuse poursuit sa stratégie de dialogue avec les acteurs locaux. Réunis à Bar-le-Duc, les présidents des communautés de communes et de l’agglomération meusienne ont participé à une rencontre destinée à mieux coordonner l’action publique sur le territoire. Au programme figuraient la présentation des missions exercées par le Département, l’accompagnement des communes et intercommunalités, ainsi que les dispositifs mobilisables en matière d’aménagement, d’infrastructures, de solidarité ou encore de développement territorial. Cette réunion a également permis d’échanger sur les projets portés localement et sur les enjeux auxquels sont confrontés les territoires ruraux : maintien des services publics, attractivité résidentielle, mobilité, transition écologique ou encore soutien à l’activité économique.

Départements et intercommunalités renforcent leur coopération

À l’échelle nationale, le renforcement du dialogue entre départements et intercommunalités s’inscrit dans une évolution plus large de l’organisation territoriale française. Les EPCI regroupent aujourd’hui les communes autour de projets communs de développement économique, d’aménagement et de services publics, tandis que les départements demeurent des acteurs majeurs de l’action sociale, des infrastructures et de l’accompagnement des territoires. Face aux enjeux de transition écologique, de revitalisation des centres-bourgs et d’attractivité économique, la coordination entre ces différents niveaux de collectivités devient un facteur déterminant d’efficacité de l’action publique. Les politiques territoriales reposent de plus en plus sur la mutualisation des ressources, la complémentarité des financements et la mise en réseau des acteurs locaux.