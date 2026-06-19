Meuse : l’agriculture recrute pour la saison estivale

À l'approche de la période estivale, les exploitations agricoles meusiennes intensifient leurs recherches de personnel saisonnier. La Chambre d'agriculture de la Meuse met en avant les nombreuses opportunités actuellement disponibles via la plateforme nationale «L'Agriculture Recrute», portée par l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA). Les postes proposés concernent des profils variés, débutants comme expérimentés, dans des secteurs tels que l'arboriculture, les cultures légumières ou encore les travaux agricoles polyvalents. Pour les exploitants, ces recrutements sont essentiels afin de faire face aux pics d'activité liés aux récoltes et aux travaux saisonniers. Dans un département où l'agriculture occupe une place importante dans l'économie locale, la disponibilité de cette main-d'œuvre conditionne directement le bon déroulement des campagnes de production. Au-delà des emplois proposés, la plateforme permet également de mieux faire connaître la diversité des métiers agricoles et les perspectives professionnelles offertes par la filière.

L'agriculture face au défi du recrutement

À l'échelle nationale, les enjeux de recrutement constituent l'un des principaux défis de la filière agricole. Deuxième employeur de main-d'œuvre en France, le secteur rassemble plusieurs dizaines de milliers d'entreprises confrontées à des besoins récurrents de salariés permanents et saisonniers. Les difficultés de recrutement observées dans de nombreuses régions s'expliquent notamment par le vieillissement des actifs agricoles, l'évolution des attentes des candidats et la concurrence d'autres secteurs économiques. Pour répondre à ces tensions, les organisations professionnelles multiplient les initiatives de promotion des métiers et de mise en relation entre employeurs et demandeurs d'emploi.