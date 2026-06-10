La signature de cet accord marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Département et le CCAS de Verdun. L’objectif est de simplifier les procédures d’attribution des aides alimentaires et de renforcer la coordination des dispositifs sociaux de proximité. En s’appuyant sur l’expertise des travailleurs sociaux départementaux et sur la connaissance fine du terrain du CCAS, les partenaires souhaitent apporter des réponses plus rapides aux situations d’urgence tout en améliorant le suivi des bénéficiaires. Cette coopération doit également permettre une meilleure orientation des ménages vers les dispositifs existants et éviter les ruptures dans les parcours d’accompagnement. Pour le territoire verdunois, l’enjeu dépasse la seule aide alimentaire : il s’agit de préserver la cohésion sociale dans un contexte où les dépenses contraintes liées au logement, à l’énergie ou aux transports pèsent davantage sur les budgets des ménages.

L’aide alimentaire, un enjeu économique et social croissant

À l’échelle nationale, l’aide alimentaire mobilise un nombre croissant d’acteurs publics, associatifs et territoriaux. Les CCAS apparaissent comme des maillons essentiels de proximité pour l’attribution de secours d’urgence, de chèques alimentaires, de colis ou encore l’accès à des épiceries solidaires.

Selon les analyses relayées par l’Union nationale des CCAS, le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire a fortement progressé ces dernières années, conduisant les collectivités à renforcer leurs dispositifs d’intervention. Les CCAS et CIAS consacreraient chaque année entre 200 et 260 millions d’euros à ces actions, tandis que l’aide alimentaire concerne aujourd’hui plusieurs millions de personnes en France.

Dans ce contexte, les conventions de coopération entre départements et centres communaux d’action sociale deviennent des outils de gestion territoriale permettant de mieux coordonner les financements, d’optimiser les moyens disponibles et d’assurer une réponse plus efficace aux besoins des populations.