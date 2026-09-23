Meuse : les parcours de reconversion à l’honneur dans le Grand Est

En Meuse, les reconversions professionnelles constituent un levier pour accompagner les actifs vers de nouveaux métiers et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. La quatrième édition des Trophées de la Reconversion Grand Est, organisée par Transitions Pro Grand Est, donnera ainsi une visibilité régionale à des parcours de changement professionnel. La cérémonie, prévue le 15 octobre au Centre de Congrès Robert Schuman à Metz, sera ouverte au public et devrait réunir près de 300 participants.

Les compétences évoluent avec les besoins locaux

Dans les territoires comme la Meuse, la reconversion peut contribuer à rapprocher les compétences disponibles des besoins des employeurs. Pour les entreprises, l’enjeu porte notamment sur le recrutement et l’adaptation des qualifications, tandis que les actifs peuvent utiliser la formation pour accéder à de nouveaux métiers ou sécuriser leur évolution professionnelle. Ces transitions participent ainsi à l’adaptation du marché du travail local et au maintien des compétences dans le département.